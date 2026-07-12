Românii strâng cureaua: scumpirile și facturile îi lasă cu sacoșele goale. Ce spun oamenii

Publicat 12 iul. 2026, 10:49 Actualizat 12 iul. 2026, 10:51 Sursă Realitatea PLUS

Sărăcie, scumpiri și multă amărăciune în piețele din România. În timp ce politicienii se luptă pentru funcții și țara este prinsă într-o criză politică fără sfârșit, românii duc adevărata luptă în fața tarabelor. Prețurile cresc, facturile apasă tot mai greu, iar oamenii numără fiecare leu înainte să pună ceva în sacoșă. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă în piețe realitatea este sumbră.

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