Sălaj: Patru bărbați - cercetați pentru camătă și șantaj; trei dintre ei au fost reținuți

Patru bărbați din comuna Românași sunt cercetați de polițiștii din Zalău pentru camătă și șantaj, după ce anchetatorii au stabilit că, în perioada 2016 - 2026, aceștia ar fi acordat fără drept împrumuturi unor persoane, percepând dobânzi excesive și recurgând ulterior la amenințări și presiuni pentru recuperarea banilor.
În urma activităților investigative și a administrării probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au efectuat, joi, patru percheziții domiciliare în comuna Românași, prilej cu care au fost ridicate mai multe bunuri și mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă, inclusiv 6.700 de lei și 550 de euro, bani susceptibili a proveni din activitatea infracțională.
Totodată, polițiștii au pus în executare patru mandate de aducere emise de magistrații Judecătoriei Zalău, cei patru suspecți fiind conduși la sediul Poliției Municipiului Zalău pentru continuarea cercetărilor.
''Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2016 - 2026, cei patru bărbați ar fi desfășurat, fără drept, activități de acordare de împrumuturi bănești către mai multe persoane, percepând ulterior dobânzi excesive și exercitând presiuni în vederea recuperării sumelor de bani pretinse.
De asemenea, din probatoriul administrat rezultă că, ulterior acordării împrumuturilor, persoanele vătămate ar fi fost contactate în mod repetat, telefonic și prin intermediul aplicațiilor de socializare și comunicare, și ar fi fost supuse unor acte de intimidare, amenințări și presiuni psihice, inclusiv prin amenințarea cu producerea unor consecințe negative asupra acestora, în scopul determinării lor să remită sumele de bani pretinse'', se arată într-un comunicat al IPJ Sălaj.
Trei dintre cei patru bărbați, cei de 57, 31 și 49 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia vor fi prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii unor măsuri preventive.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigații Criminale și Biroului de Ordine Publică - Compartimentul Proximitate, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și specialiști criminaliști, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru documentarea întregii activități infracționale.
AGERPRES