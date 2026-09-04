Sălaj: Patru bărbați - cercetați pentru camătă și șantaj; trei dintre ei au fost reținuți

Publicat 4 sept. 2026, 14:25 Sursă realitatea.net

Patru bărbați din comuna Românași sunt cercetați de polițiștii din Zalău pentru camătă și șantaj, după ce anchetatorii au stabilit că, în perioada 2016 - 2026, aceștia ar fi acordat fără drept împrumuturi unor persoane, percepând dobânzi excesive și recurgând ulterior la amenințări și presiuni pentru recuperarea banilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Zalăusalajcamatasantajperchezitiijustitieinstanta