Sânzienele 2026. Ce trebuie să facă fetele nemăritate ca să-și viseze ursitul în noaptea de 23 iunie

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 iun. 2026, 14:04

Pe data de 24 iunie au loc Sânzienele sau Drăgaica, așa cum este cunoscută în sudul țării, este una dintre puținele sărbători au atuohtone asociată cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și cu precreștinismul, fiind momentul când cerurile se deschid, iar fetele nemăritate își pot visa ursitul.

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