Advertising
Social· 1 min citire
Două zile de extreme meteo: caniculă de până la 39 de grade și furtuni puternice în aproape toată țara
ANM emite avertizări multiple de vreme severă
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 7 august 2026, o serie de coduri galbene și portocalii valabile pentru 7 și 8 august, care vizează atât valul de caniculă, cât și instabilitatea atmosferică accentuată.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:42Examenul de medic specialist se schimbă din 2026. Subiecte unice în toată țara și probă scrisă organizată simultan
- 15:38Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”
- 15:26PSD, replică dură pentru Bolojan: „România este într-o situație de forță majoră”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News