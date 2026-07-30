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Șeful salvamarilor din sudul litoralului, avertisment pentru părinți: „Niște cursuri de înot la piscină nu sunt suficiente”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 30 iul. 2026, 09:45

Inconștiența turiștilor continuă pe litoralul românesc. Deși pe plaje flutură steagul roșu și scăldatul este interzis din cauza curenților puternici, zeci de persoane sfidează pericolul și se aruncă în marea învolburată.

Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului, atrage atenția că o simplă baie se poate transforma rapid într-o tragedie, iar viața salvamarilor este și ea pusă în pericol, deoarece pe steag roșu nici aceștia nu au voie în apă, potrivit replicaonline.ro.

O problemă gravă o reprezintă părinții care își aruncă copiii în valuri, pe steag galben, doar pentru a le face poze. „Niște cursuri de înot la piscină nu sunt suficiente pentru un copil să țină piept forței mării”, subliniază Borteș. Salvamarii au intervenit de mai multe ori pentru a scoate din apă turiști aflați în pericol, inclusiv persoane luate de curenți pe saltele gonflabile, interzise pe mare.

Mai mult, unii turiști, adesea după consum de alcool, devin agresivi verbal cu salvatorii care încearcă să îi protejeze. În caz de prindere în curenți, specialiștii recomandă calm, plutire și înot paralel cu țărmul, semnalând ajutorul ridicând o mână.

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