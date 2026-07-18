Sprijin pentru reducerea facturilor la energia electrică! Ce a anunțat Ministerul Energiei

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 09:51

Ilie Bolojan a anunțat că a semnat, în calitate de ministru interimar al Energiei, ordinele pentru lansarea a două forme de sprijin destinate contorizării inteligente și creșterii capacităților de stocare a energiei.

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