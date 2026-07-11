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Acord încălcat în secret: Iranul își reconstruiește instalațiile nucleare distruse, profitând de pauza de la Trump VIDEO

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat11 iul. 2026, 12:22
SursăRealitatea.Net

Instalațiile nucleare iraniene distruse în recentele raiduri lansate de SUA și Israel intră în reconstrucție. Planul de refacere vizează mai multe baze-cheie ale țării, atenția fiind îndreptată în special asupra complexului militar de la Parchin, un nod esențial în programul nuclear de la sud-est de Teheran.

T

eheranul profită de acutala perioadă de ac those pentru a-și reconstrui infrastructura strategică pusă la pământ. Iranul a demarat deja lucrări de reparație și reconstrucție la mai multe baze nucleare distruse în ultimele luni de atacurile aliate ale SUA și Israelului. Planul de refacere vizează mai multe puncte-cheie din țară, atenția fiind îndreptată în special asupra complexului militar de maximă securitate de la Parchin, un nod esențial situat la sud-est de capitală.

Dovezile acestei mobilizări fulger vin direct din spațiu. Imagini exclusive din satelit, obținute și analizate de CNN în colaborare cu Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, arată semne clare că regimul de la Teheran încearcă să-și resusciteze rapid instalațiile nucleare avariate grav în timpul raidurilor aeriene, sfidând astfel presiunile internaționale.

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