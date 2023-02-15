Tânăr din Zalău prins sub influența drogurilor la volan

În urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că tânărul ar fi consumat
Un tânăr din Zalău s-a ales cu dosar penal, după ce polițiștii au descoperit că acesta conducea sub influența drogurilor.
Polițiștii Biroului Rutier au oprit, marți, în trafic, pe Pasarela CFR, la intrare în localitatea sălăjeană Crișeni, un autoturism care se deplasa pe direcţia Zalău - Mirşid, la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 26 de ani, din municipiul Zalău.
"În urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că tânărul ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv. Celui în cauză i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor cu caracter psihoactiv.
Totodată, polițiștii au efectuat controlul autoturismului și au identificat într-un rucsac al tânărului, aflat pe scaunul din față, mai multe plicuri transparente care conțineau o substanță cristalină, precum și fragmente vegetale, de culoare verde-olive, despre care există suspiciunea că fac parte din categoria celor care produc efecte psihoactive și sunt interzise la deținere. Astfel de substanțe au fost descoperite și în vestimentația tânărului.
Polițiștii au ridicat întreaga cantitate de substanţe şi fragmente vegetale şi au întocmit în cauză dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de deținere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept, efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a produce efecte pshihoactive şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe", a transmis IPJ Sălaj.
Toată documentația a fost înaintată polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, în vederea continuării cercetărilor.
Sursa: Realitatea de Salaj