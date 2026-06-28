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Temperaturile resimțite la această oră în țară. Unde se înregistrează 41 de grade / Când se răcorește vremea

caniculă

caniculă

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 14:13

Primul cod roșu de caniculă din acest val de căldură a intrat în vigoare duminică, la ora 10:00, în patru regiuni ale țării, iar meteorologii avertizează că urmează cel mai sever episod de temperaturi extreme din această vară. De luni, aproape toată România va fi sub avertizări de caniculă, iar în zonele aflate sub cod roșu maximele vor ajunge până la 41 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că valul de căldură se va intensifica de la o zi la alta, cu nopți tropicale și un disconfort termic deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic în multe regiuni, iar temperaturile resimțite ar putea ajunge local până la 45 de grade.

Specialiștii ANM spun însă că primele ploi ar putea apărea de miercuri în zonele montane și deluroase, iar de miercuri, 2 iulie, vremea ar urma să se răcorească semnificativ.

Temperaturile resimțite de corpul uman sunt diferite de cele prognozate la umbră, din cauza indicelui temperatură-umezeală.

Temperaturile resimțite la ora 13:00.

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