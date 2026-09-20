Tragedie în Sălaj: copil de aproximativ 2 ani, găsit mort după un incendiu izbucnit într-o casă

Publicat 20 sept. 2026, 15:13 Sursă Realitatea.Net

Un copil de aproximativ 2 ani a murit într-un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o locuință din localitatea Var, județul Sălaj. Pompierii au intervenit după un apel la 112, însă pentru micuț nu s-a mai putut face nimic.

Distribuie articolul