Social· 1 min citire

Tragedie în Sălaj: copil de aproximativ 2 ani, găsit mort după un incendiu izbucnit într-o casă

Ambulanță

Ambulanță

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 sept. 2026, 15:13
SursăRealitatea.Net

Un copil de aproximativ 2 ani a murit într-un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o locuință din localitatea Var, județul Sălaj. Pompierii au intervenit după un apel la 112, însă pentru micuț nu s-a mai putut face nimic.

Incendiul a fost anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 00:43. La locul tragediei au fost mobilizate echipaje de la Secția de Pompieri Jibou și Detașamentul de Pompieri Zalău.

Incendiul a izbucnit în timpul nopții

La sosirea pompierilor, flăcările cuprinseseră o cameră și podul casei, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Incendiul prezenta posibilitatea de a se extinde la întreaga locuință, astfel că pompierii au intervenit pentru limitarea și lichidarea focarelor.

În urma incendiului au fost distruse camera afectată și podul aflat deasupra acesteia. De asemenea, flăcările au provocat pagube la nivelul izolației exterioare a imobilului.

Pompierii au găsit copilul decedat în camera afectată

În timpul intervenției, salvatorii au făcut o descoperire tragică.

În încăperea în care izbucnise incendiul, pompierii au găsit un minor decedat. Potrivit informațiilor transmise de ISU Sălaj, copilul avea aproximativ 2 ani.

Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Care a fost cauza incendiului

Potrivit pompierilor, incendiul a fost provocat de un mijloc de încălzire locală care fie a fost lăsat nesupravegheat, fie s-a supraîncălzit.

ISU atrage în mod constant atenția asupra riscurilor asociate folosirii necorespunzătoare a surselor de încălzire, în special în sezonul rece.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu salajcopil mortcopil mort incendiu

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe