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Actualitate· 2 min citire
Vremea se răcește accentuat în România: Cod galben de vânt, temperaturi cu până la 12 grade mai mici și ninsoare la munte
Vânt puternic
Vremea se schimbă radical în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de vânt puternic, valabil luni în Oltenia, în centrul și sudul Moldovei, în Munții Banatului și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Meteorologii anunță, totodată, o răcire accentuată în întreaga țară, temperaturile urmând să scadă cu 8-12 grade până joi, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.
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