Cine este noul căpitan al naționalei Argentinei, după retragerea lui Lionel Messi

Publicat 5 sept. 2026, 11:03 Actualizat 5 sept. 2026, 11:07

După ce Lionel Messi şi-a anunţat retragerea din fotbalul internaţional, banderola de căpitan va ajunge acum la alt jucător, scrie News.ro.

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