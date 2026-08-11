Advertising
Sport· 1 min citire
David Popovici participă la Campionatele Europene de natație de la Paris
David Popovici
Publicat11 aug. 2026, 10:02
Sursărealitatea.net
Românul a câștigat titlurile europene atât la 100, cât și la 200 de metri liber la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.
Citește și
- 12:04Fotbal: Campionatul Palestinei se reia în septembrie, după trei ani de întrerupere
- 11:37David Popovici, calificare în semifinalele Europenelor de la Paris. Românul a înregistrat cel mai bun timp în serii la 100 m liber
- 08:29Fotbal: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FCSB 0-0, în Superligă
- 20:47David Miculescu mai are de așteptat! Când poate reveni atacantul la FCSB
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News