Echipele calificate în șaisprezecimi după etapa a doua la Cupa Mondială. Cinci naționale, eliminate

Publicat 24 iun. 2026, 08:07 Sursă realitatea.net

Etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat, iar tabloul calificărilor începe să se contureze. Șapte echipe și-au asigurat deja locul în optimile de finală, în timp ce cinci naționale și-au încheiat aventura în competiție.

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