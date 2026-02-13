Fotbal / Atletico Madrid, aproape de finala Cupei Spaniei, după 4-0 cu Barcelona VIDEO

Returul este programat pe 3 martie, la Barcelona

Atletico Madrid a făcut un pas important spre finala Cupei Spaniei la fotbal, după ce a învins clar deţinătoarea trofeului, FC Barcelona, scor 4-0, în prima manşă a semifinalelor.

Meciul disputat la Madrid s-a decis încă din prima repriză, când au marcat Eric Garcia, în proprie poartă, Antoine Griezmann, Ademola Lookman şi Julian Alvarez. Barcelona a avut o ocazie importantă prin Fermin Lopez, care a trimis în bară, iar pe final Eric Garcia a fost eliminat.

Returul este programat pe 3 martie, la Barcelona.

În cealaltă semifinală, Real Sociedad s-a impus în deplasare cu 1-0 în faţa lui Athletic Bilbao, prin golul lui Benat Turrientes. Manşa secundă va avea loc la San Sebastian pe 4 martie.

Finala Cupei Spaniei este programată în aprilie, la Sevilla.