Fotbal. Începe faza eliminatorie din Liga Campionilor

Noua etapă reunește formațiile clasate între locurile 9 și 24

Play-off-ul fazei eliminatorii din UEFA Champions League la fotbal debutează marți, 17 februarie.

Noua etapă reunește formațiile clasate între locurile 9 și 24 după meciurile din grupa principală, în timp ce primele opt au avansat direct în optimile de finală. Programul zilei de marți include patru partide.

De la ora 19:45, Galatasaray primește vizita celor de la Juventus. Începând cu ora 22:00 sunt programate duelurile dintre AS Monaco și Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund și Atalanta BC, precum și confruntarea dintre Benfica și Real Madrid.

Spaniolii au ajuns în zona de play-off chiar după un meci dramatic împotriva portughezilor, unde trupa lui Jose Mourinho s-au impus cu 3 la 2, după un gol marcat de portarul Trubin, în finalul prelungirilor.

Miercuri sunt programate alte patru meciuri, printre care întâlnirile Qarabag – Newcastle United și Club Brugge – Atletico de Madrid, completate de duelurile Olympiacos – Bayer 04 Leverkusen și Bodø/Glimt – Internazionale Milano.

Trupa lui Cristian Chivu este mare favorită, după o serie excelentă în campionatul italian, unde este lider, iar în weekend a învins rivala Juventus cu 3 la 2. Dublele manșe se vor disputa pe 17 și 18 februarie, respectiv 24 și 25 februarie, iar câștigătoarele vor completa tabloul fazei următoare.