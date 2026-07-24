Fotbal: Marius Baciu (FCSB) - "Nu meritam să pierdem cu Auda"

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Marius Baciu, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu merita să piardă partida cu FK Auda (scor 2-3), din prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League.
"Nu sunt dezamăgit de niciun jucător. Se întâmplă să greşeşti. Când primeşti un gol suntem vinovaţi toţi. Păcat că am luat gol la ultima fază şi doare. Nu meritam să pierdem azi orice ar spune oricine. Dar vom analiza şi vom încerca să remediem. Azi nu am pierdut nimic, ne vom bate până în ultimul moment pentru calificare. E doar un gol diferenţă şi se poate întâmpla orice. Nu avem voie să fim supăraţi. Mergem în retur să câştigăm, poate vom reuşi, poate nu, dar trebuie să credem", a afirmat tehnicianul.
'A fost un meci aprig cu o echipă foarte bună, aşa cum ne aşteptam. Îmi pare rău că am luat golul ăla la început, pentru că practic am început jocul de la 1-0 pentru ei. În a doua repriză nu am fost mulţumit de mijlocul terenului, nu am ştiut să gestionăm multe momente ale jocului. Dar chiar şi aşa am avut momente foarte bune şi am reuşit să revenim în joc de fiecare dată. Păcat că nu am reuşit să fructificăm câteva dintre ocazii. Simt că sunt lucruri pozitive şi azi, chiar dacă am luat două goluri foarte, foarte uşor. Nu e umilitoare înfrângerea, în fotbal se poate întâmpla orice. Nu simţi nicio umilinţă atunci când munceşti şi dai totul', a adăugat Baciu.
Antrenorul s-a arătat nemulţumit de prestaţia centralului David Fuxman din partida cu FK Auda, însă a a transmis că nu vrea să scoată în evidenţă problemele de arbitraj după acest eşec.
'M-am întâlnit cu observatorul acum, care e francez, şi mi-a spus şi el că nu se poate aşa ceva. Nu ştiu, nu vreau să vorbesc de arbitraj. Din păcate nu a fost VAR pentru că au fost nişte situaţii. Îmi pare rău, dar nu vreau să scoatem arbitrajul în evidenţă. Pe băieţi încercam să îi liniştesc pentru că vedeam că sunt supăraţi. Au fost momente bune ale noastre când arbitrul pur şi simplu oprea jocul pentru o şicanare sau ceva... Dar s-a terminat meciul, jucătorii trebuie să înţeleagă în primul rând greşelile pe care le-am făcut noi', a explicat el.
FCSB a fost învinsă de echipa letonă FK Auda cu scorul de 3-2 (2-1), joi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal.
FCSB a pierdut surprinzător un meci pe care l-a avut în mână la un moment dat. Octavian Popescu (23) şi Aymen Boutoutaou (71) au marcat golurile roş-albaştrilor, iar Eduards Daskevics (5), Barthelemy Diedhiou (32) şi Kader Kone (90+4) au punctat pentru oaspeţi.
Manşa secundă se va disputa pe 30 iulie, în Letonia.
Dacă va trece de FK Auda, FCSB va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre formaţia slovenă NK Aluminij şi echipa albaneză FC Dinamo City.
AGERPRES