U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile Cupei României
FK Csikszereda a surclasat formația de liga a treia Sporting Liești
U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce au obținut victorii pe teren propriu, în Grupa C a competiției, scrie Realitatea Sportivă.
U Cluj a învins Oțelul Galați cu 2-0, pe Cluj Arena, prin golurile marcate de Jovo Lukic (51) și Andrei Coubiș (66), acesta din urmă fiind la primul său gol pentru ”șepcile roșii”.
Metalul Buzău a dispus de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu 1-0, pe Stadionul Gloria din Buzău, într-o partidă disputată între două formații de ligă secundă.
Unicul gol al partidei a fost reușit de Valentin Robu (35), care a profitat de o ezitare a portarului Bogdan Ungureanu. Robu a ratat și un penalty (70), șutul său fiind apărat de Ungureanu.
Metalul s-a calificat în sferturi pentru al doilea an la rând.
În alt meci, FK Csikszereda a surclasat formația de liga a treia Sporting Liești, cu 5-0, pe Stadionul Oțelul din Galați.
