Atacul cu cuţitul în care au fost rănite trei persoane duminică în sudul Londrei este „de natură islamistă”, iar autorul său, ucis de poliţie, avea ataşat de corp un dispozitiv fals, a anunţat poliţia britanică, informează www.realitatea.net

Update: „Un dispozitiv a fost găsit ataşat de trupul suspectului şi ofiţeri specializaţi au fost trimişi. Au fost stabilite perimetre de securitate şi s-a stabilit rapid că era un dispozitiv fals”, a declarat Lucy D\”Orsi, vicecomisar în Poliţia Metropolitană. „Incidentul a fost declarat rapid drept incident terorist şi credem că este de natură islamistă”, a adăugat sursa citată.

UPDATE: Poliţie: Autorul atacului din Londra este mort/Trei persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă.

Presupusul autor al atacului din Londra a fost împuşcat mortal de agenţi de poliţie, iar trei persoane au fost rănite prin înjunghiere, una fiind în stare critică, anunţă autorităţile britanice.

„Trei persoane au fost rănite în atacul din zona Streatham. Una dintre persoanele spitalizate prezintă risc vital”, a comunicat Poliţia metropolitană londoneză.

Presupusul autor al atacului a fost împuşcat mortal de agenţii de poliţie. Incidentul este considerat de tip terorist, iar zona a fost securizată. „Suspectul a fost împuşcat de agenţi în zona Streatham. Incidentul este considerat de tip terorist”, a precizat Scotland Yard.

Potrivit unor surse citate de postul Sky News, autorul atacului era militant islamist şi era monitorizat de serviciile secrete britanice. În momentul în care a fost împuşcat, individul avea pe el o vestă care părea a fi explozivă, dar nu se ştie dacă era reală.

Premierul Boris Johnson le-a mulţumit serviciilor de intervenţie şi a declarat că gândurile sale sunt alături de „toţi cei afectaţi” de acest incident.

”În acest moment credem că mai multe persoane au fost înjunghiate. Circumstanţele urmează a fi stabilite. Incidentul a fost catalogat ca fiind unul cu implicaţii teroriste”, se arată în comunicatul poliţiei metropolitane londoneze, potrivit CNN.

Mai mulţi martori la incident au scris pe social media că au auzit trei împuşcături duminică, în jurul orelor 14:00 GMT, şi că mai multe persoane primeau îngrijiri medicale. Serviciile de urgenţă, inclusiv paramedici, au fost trimise la faţa locului. „Ceva important se petrece în Streatham High Road. Poliţie înarmată şi străzi închise”, a scris o persoană pe Twitter.

Gulled Bulhan, student în vârstă de 19 ani din Streatham, a declarat pentru Press Association (PA) că a fost martor la incident. „Traversam strada când am văzut un bărbat cu o macetă şi nişte cutii din tablă de culoare argintie pe piept care era fugărit de o persoană despre care am bănuit că era agent de poliţie sub acoperire – deşi purta haine civile. Apoi bărbatul a fost împuşcat. Cred că am auzit trei focuri de armă, deşi nu-mi mai amintesc chiar foarte bine. După aceea m-am adăpostit în bibliotecă. Din bibliotecă am văzut o mulţime de ambulanţe şi ofiţeri de poliţie înarmaţi care au sosit la faţa locului. Am fost informaţi de către ofiţeri să rămânem în interior, până ce vom fi evacuaţi”, a spus el.

UPDATE: Poliţia Metropolitană a anunţat că bărbatul împuşcat duminică de agenţi în cadrul unui incident de natură teroristă în sudul Londrei a murit.

„Putem confirma că bărbatul împuşcat astăzi (duminică) de poliţie în jurul orei 14:00 în Streatham High Road (sudul Londrei) a fost declarat mort”, a anunţat pe Twitter Poliţia Metropolitană.