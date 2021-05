G. Berca: Am trecut printr-o perioadă dificilă. Nu pentru a mă apăra… O carieră pusă sub semnul întrebării… Eu nu mai am nimic de pierdut și nici de câștigat.(…) În fața dvs. se află acum un penal, un condamnat. Am aplicat la CEDO, n-am stat cu mâinile-n sân.

Nu știu dacă ați cunoscut-o pe Sofica Dumitrașcu – deși nu mai e printre noi. După ce Bacăul a luat o decizie, i-a prezentat dosarul. Am vrut să am o părere de la un fost judecător.

A. Alexandrescu: La ea ați făcut referire în scrisoarea lui Ion Cristoiu.

G. Berca: Am mers la ea acasă.

După ce a văzut motivarea, m-a sunat și mi-a spus: ”am tensiune 20, este o rușine pentru profesia de judecător”

Mi-a mai spus ceva: ”sper să aveți șansa unui complet corect la Înalta Curte, doar de Ionuț Matei să nu dați”. N-am dat de Ionuț Matei în prima fază.

Erau două dosare pe rol, al meu și al lui Cristian David. David a luat 5 ani cu executare de la Ionuț Matei. Norocul lui a fost că a avut apel. Eu n-am mai avut această șansă.

A. Alexandrescu: E important să spunem pe unde ați trecut. După ce ați trecut de la PUR…

G. Berca: Am fost numit în funcția de prefect, n-am mai fost om de partid. E adevărat că am fost susținut de dl. Tăriceanu.

Apoi am fost selectat ca secretar general al Guvernului. … După care am candidat la PNL.

Apoi am avut un conflict ideologic cu fostul primar, dl. Stavarache, și am plecat la PDL. Ăsta este momentul meu de traseist.

A. Alexandrescu: Și cum ați ajuns la UNPR?

G. Berca: Nu, aproape că nici n-am apucat.

A. Alexandrescu: Din partea cui ați fost ministru de Interne?

G. Berca: Din partea PDL.

Eu știu ce ați văzut dvs. A fost o discuție pe care am avut-o cu dl. Oprea la momentul respectiv, în 2015, deci nicio legătură cu funcția de ministru de Interne. Între timp am fost la PMP pentru că am plecat mai mulți colegi, foști PD, am crezut că putem să construim o zonă politică interesantă.

A. Alexandrescu: Ați avut legătură cu niște personaje care, ulterior, din susținători ai sistemului au devenit dușmani ai sistemului. Și mă refer aici la dl. Traian Băsescu, și dl. Oprea a stat la masă cu sistemul. Dl. Tăriceanu nu a fost atât de vocal pe tema statului paralel când a fost în tandem cu Băsescu.

G. Berca: Legea se aplică, nu se negociază. Niște oameni au negociat legea în cazul meu.

Cred că mi s-a tras din faptul că, pe ultima parte de mandat a președintelui Băsescu, oamenii din sistemul respectiv aveau nevoie să demonstreze și viitorului președinte că sunt hotărâți să curețe statul român.

Eu am fost acuzat că la alegrile locale din 2012 s-au folosuit niște bani pentru partid, dar în final chiar și judecătorul a spus că eu n-am primit niciun ban, că banii s-au dus la celălalt deputat și la familia lui. Și probabil că s-au dus și la partid, ceva de genul asta.

Nu mi-am închipuit că ajungem ca în anii 50, că o cercetare judecătorească să caute ce se discuta la ședințele partidului cu 5 ani în urmă și dacă se promiteau bani primarilor. Eu eram senator al PNL când primarul unei comune din Bacău a semnat un contract, în 2009, pentru construcția unei școli, fără a avea sursa de finanțare. Contractul a fost derulat până în 2012.

Eu am venit la partid în vara lui 2010. Eu am fost și prezent la inaugurarea acestei școli

A. Alexandrescu: Despre ce sume vorbim?

G. Berca: 1.600.000 euro

În 2010, primarul mi-a spus că are o datorie foarte mare pentru această școală. Undeva la 51-53 de miliarde de lei vechi, plus penalități. L-am întrebat ”Cum ai putut să o construiești? Cum ai putut să o finanțezi?” Era la mine în partid, la PDL, la dl. Gherasim.

Nu poți să construiești fără să ai măcar un început. El a avut doar 5 miliarde, constructorii i-au spus că îi fac ei școala. Cei din 2009 i-au promis probabil că îi vor da bani. A terminat-o, după care au început presiunile asupra lui.

În 2014, s-a dat ordonanța de migrație politică. La vremea respectivă, acest primar a trecut la UNPR, la dl. Oprea. La vremea respectivă spune „dacă cei de la PDL n-au vrut să mă ajute, trec la USL”, așa a declarat el. Și a trecut la UNPR.

Dar a intrat în cercul puterii.

A. Alexandrescu: Atunci este și momentrul în care ați purtat discuții cu Gabriel Oprea?

G. Berca: Undeva în luna mai, iar denunțul a venit în luna iunie. Am și eu niște semne de întrebare.

În 2014 după această ordonanță. Nu, nu l-am refuzat pe dl. Oprea, am trecut la UNPR. Mi-a spus că îmi dă să mă ocup de câteva județe din Moldova.

Au început necazurile. La o lună a venit denunțul.

Ce este interesant este că într-o înregistrare ambientală acel denunțător a spus „dar ce a căutat ăsta să treacă la UNPR?”

De multe ori am avut și eu sentimentul că trebuie să fie ceva într-un dosar. Ba nu, sunt și dosare în care nu e nimic. Și te execută ca pe o muscă. În cariera unui procuror, a unui judecător dă bine.

În 2014 a apărut această ordonanță. Au trecut vreo 350 de primari. Și a apărut un ordin de ministru 2209, al ministrului Dezvoltării, condus de Liviu Dragnea, dar semnat de altcineva.

Acest ordin l-am găsit abia când am ajuns la Înalta Curte. S-au dat bani, 51 de miliarde și ceva special ptentru această localitate după ce acest primar a trecut la UNPR.

A. Alexandrescu: Dl. Gabriel Oprea era la acel moment în guvernul Ponta

G. Berca: Au venit banii, dar, după ce s-au dat, ordinul e semnat in 7 noiembrie 2014. În decembrie…

Era înainte de alegeri.

În 30 decembrie, când a câștigat dl. Iohannis, s-a emis o Hotărâre de Guvern, în care s-au mai dat o dată banii ăștia. Am și Hotărârea, și Ordinul. Pentru această localitate s-au dat 51 de miliarde și ceva pentru Bacău. Au dat drumul la ordin, dar nu aveau HG-uri, structura juridică în spate. Când s-au trezit au dat HG. Nu am mai auzit întâi să dai banii, apoi actul normativ.

În 11 mai 2015, a venit Curtea de Conturi la primărie și a făcut un raport. Scrie negru pe alb „prejudiciu adus bugetului de stat prin Hotărâre de Guvern, prin care s-au dat bani din fondul de rezervă al Guvernului”.

A. Alexandrescu: În ce a constat dețuntul și cine a făcut denunțul?

G. Berca: Banii s-au dat în 2015. Scrie în finalul raportului că trebuie să fie valorificat conform legii, să se recupereze banii. E o sumă ceva mai mică, 33 și ceva de miliarde…

Asta s-a întâmplat în luna mai. Primarul n-a avut nimic de obiectat. În luna iunie a venit denunțul. A dracului coincidență!

Denunțul celui care a construit școala. Și care spune că …

A. Alexandrescu: Să vezi ce coincidență, a renovat și sediul DNA Bacău

G. Berca: A făcut denunțul în 2015 după ce în iunie raporul Curții de Conturi , că ar fi dat banii, nu la partid, unui alt deputat

A. Alexandrescu: Dl. Banu, care a dat niște declarații controversate

G. Berca: A spus că i-a dat bani lui Banu. 270 de mii în denunț, apoi a tăiat cu pixul și a dat o sumă mai mică. Din 235 de mii a spus că e o chestie cu un teren care eu n-am avut nicio legătură, cu fi-su și așa l-au agățat.

O școală care a costat în final 73 de miliarde.

A. Alexandrescu: La cine sunteți acuzat că ați făcut trafic de înfluență?

G. Berca: În denunț scrie că am făcut trafic de influență la un domn secretar de stat Bogdan Popoviciu , de la ministerul Educației. Eu făceam trafic cu 5 ani înainte. Banii i-a dat alt guvern, în perioada mea nu s-a dat niciun ban. Am respectat legea, am spus că nu poți să construiești fără sursă de finanțare. I-au dat alții și n-au nicio problemă. Asta a fost acuzația, că am făcut trafic de influență pentru a aduce bani, dar bani nu s-au adus.

A spus ca și când eram eu ministru, i-a dat lui Banu o sumă. Ce credeți că a făcut procuratura? Dacă păstra această acuzație, dosarul trebuia să meargă la Înalta Curte și trebuia semnătura președintelui Iohannis. Dar ea ce spune? Cât timp ai fost senator al României, ai fost un ticălos și un traficant de influență și a doua zi, pe 7 februarie, când ai devenit ministru, ești un sfânt. Au decupat această perioadă… Trebuia spectacolul cătușelor.

Au fost niște martori care au spus „e posibil”, „eu nu stiu, dar e posibil”. Unul dintre ei, un fost prefect, chiar spune „eu nu am spus așa ceva. M-au pus să semnez”. Scrie în sentința semnată de Ionuț Matei că am făcut trafic de influență la Bogdan Popoviciu. Nu numai că omul asta nu spune că nu m-a văzut în viata lui, nici nu era secretar de stat, era director de investiții. A declarat că mă știe de la TV. Au inventat această funcție.

În declarația respectivă am spus că dacă s-a înhăitat cu unul ca Rusu, să fie sănătos! El spune că i-au arătat această declarație și la SIIJ a spus că în dimineața în care a avut perchezitii procurorul de caz i-a spus „tu îl dai pe Berca, tu te gândești mai mult la Berca decât la fi-tu?” L-au băgat 8 zile în arest și -au șantajat cu fi-su.

Dacă nu spui ce vor ei, ești mincinos.

Venea o hârtie de la Bacău în care le solicitau judecătorilor să le fie pusă la dispozitie declarația dată în fața instanței. Era o presiune asupra martorilor.

A. Alexandrescu: Cine avea putere acolo în zona politică, dl. Hrebenciuc?

G. Berca: Într-o perioada, da, frâiele economice.

A. Alexandrescu: Cine a preluat după dl. Hrebenciuc?

G. Berca: Dragoș Benea

A. Alexandrescu: A fost crescut de dl. Hrebenciuc.

G. Berca : Da, și de dl. Sechelariu. A fost viceprimarul lui

La Înalta Curte a venit dl. Banu și a spus că „eu nu mă duc cu acest păcat pe lumea celalată”

Am avut președinte de complet pe Cristina Rotaru. (…) Era completul negru, dar… Dna. Cristina Rotaru l-a audiat pe dl. Banu. A spus absolut tot, a povestit și, în acea seară, i-a ridicat și controlul judiciar.

A povestit că a fost ținut în arest fără medicamente pentru diabet, că a fost într-o stare de presiune și că a scris la comandă.

La următorul termen s-a schimbat președintele completului, Ionuț Matei.

A. Alexandrescu: Până la Ionuț Matei au fost doi judecători care s-au recuzat

G. Berca: A venit și a audiat 4 martori dintre care 3 erau cu declarație mincinoasă. N-a ieșit nimic. Oamenii a spus că nu am sponsorizat partidul, noi nu l-am văzut la partid și au spus că nu-l înghițeam pe Banu…

Atunci au spus că hai să-l chemăm pe secretarul de stat Popoviciu. Mi-au adus aminte recent avocații mei. Îi mulțumesc că a avut tăria de caracter să nu cedeze. A fost amenințat în sală, era luat la mișto. Mă puteam duce să dau banii printr-un amendamnet și era legal.

Înainte erau 3 zone de verificare și de cercetare judidicară. Când s-au îngustat la 2, numărul celor care se exprimă în dosar este foarte mic.

La Înalta Curte avocații au cerut raportul Curții de Conturi. Pe anul respectiv. A aprobat dna. C. Rotaru. Nu mi-a venit să cred. Raport special pentru școală în care scrie clar „prejudiciu adus bugetului de stat” .

În decursul activității mele am avut numere de la Guvern, un telefon dat de guv, numere. (..)Toți oamenii au fost ascultați. Când și-au dat seama că acele numere nu-mi aparțin mie, au oprit monitorizarea. Eu când am preluat un număr de telefon mă tot suna de la UDMR. Deci ei au ascultat niște oameni fără să aibă vreo legătură cu dosarul meu.

Am fost la secția de investigare, după vreo 8 luni de audieri procuroarea de caz a fost pensionată forțat. Dna. Zarafina Puiu, de la Constanța. (..) Au pensionat-o … Apoi m-am dus la dl. Nicolae Marin. ”Noi cu celeritate vom repartiza acest dosar la un alt procuror”, mi-a spus, pentru că atât l-am rugat. Cruce, de un an. Nu m-a mai chemat nimeni niciodată

100% serviciile au controlat politicul. Și cine nu sare, ia condamnare. Sunt convins.

A. Alexandrescu: Procurorul sau primește plicul de la dl. Dumbravă. sau de la dl. Coldea.

G. Berca: La Înalta Curte, aproape de sfârșitul procesului, m-am trezit cu adresă de la DNA semnată de dna. Florentina Mirică. Nu avea nicio calitate în dosarul meu. Mi-a reproșat în ședință că am ieșit la TV. Spunea „am dat declarații sincere la ICCJ”. Acea hârtie s-a dus la complet, a fost respinsă, dar au văzut semnătura și ștampila.

A. Alexandrescu: O să ma faceți politică?

G. Berca: Mi-aș dori… Dar nu poți să mai faci decât dacă… Îmi pare rău că sunt mulți colegi de-ai mei din PNL… Sunt atât de lași.. Nu au curaj să spună: s-a făcut justiție în România, dar au existat și abuzuri.

