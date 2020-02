Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj informează că i-au fost repartizate 90 de bilete – prima serie din acest an, în stațiunile pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă, respectiv: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu cu începere din 17, 18, 19 și 20 februarie – în funcție de stațiune. Astfel, ensionarii și asigurații în sistemul public de pensii care vor să urmeze un tratament balnear se pot prezenta la sediul instituției. Potrivit reprezentanților CJP Sălaj, datorită faptului că prima serie de bilete de tratament este condiționată de data apariției Hotărârii de guvern privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru prima serie nu se va face repartiția automată în funcție de punctaj. Până în prezent, pentru acest an, au fost depuse 1.011 de cereri privind acordarea de bilete de tratament. Persoanele interesate, care și-au depus cerere pentru acordarea unui bilete de tratament și care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, se pot adresa instituției în vederea eliberării unui bilet dintre cele disponibile la momentul solicitării. Biletele de tratament pentru prima serie se pot ridica de la sediul instituției, până vineri – 14 februarie, zilnic între orele 8 -14, respectiv vineri între orele 8 -13. În acest an, la nivel național prin Casa Naţională de Pensii Publice, vor fi asigurate un număr de maximum 59.926 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii.