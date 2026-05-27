Anca Alexandrescu: Eu sunt doar o voce care duce mai departe niste mesaje. Orice ați face, nu-mi închideți gura și nici Realitatea. Nu ne vom opri

Eu sunt doar o voce care duce mai departe niste mesaje, atât. Doamna Andreea Nistor, de la „România imună”, care a crezut că este șmecheră, a pus poza mea pe fundal și a spus: Domnule, sunt unii moderatori care sunt plătiți de Kremlin. Fiind doar poza mea. Am vorbit deja cu avocații, pregătiți-vă de un proces.

Ăștia de la CNA, vă dați seama ce coșmaruri au, nu există ședință în care să nu fie un linșaj la adresa Realitatea Plus. Ne-au mai dat o suspendare a emisiei de 3 ore săptămâna viitoare, joi, de la 18:00 la 21:00. Sunt membri CNA care au întrebat: «De ce doar Realitatea?» «Aia au voie?»

Zice doamna Dorina Rusu de la PNL, pusă de Iohannis la CNA, o să iasă la pensie de acolo: «Noi, în baza sesizărilor telespectatorilor. La B1 nu avem sesizări»

Nu puteți să vă autosesizați? Unde este echilibrul pe care ni-l cereți nouă? De doi ani ați trăit pe altă planetă? Noi nu am atacat nici neveste, nici amante. Unde e echilibrul? Chiar la TVR v-am arătat. La ei e OK, nu?

Unde este domnule Jucan echilibrul dumneavoastră, când, în ziua moțiunii, îi dădeați sfaturi lui Bolojan? Am înțeles că este supărat domul Toma că sunt consilierul AUR. Nu sunt consilier AUR, sunt al lui George Simion, vorbesc și cu Cristela Georgescu, cu domnul Călin Georgescu, cu Sorin Grindeanu. Da, le dau sfaturi. Am vorbit și cu useriști, și cu peneliști, stați liniștit că nu m-au ascultat că nu mai erați la CNA azi dacă mă ascultau.

Credeți că mi-e frică de voi? Ce explicație e asta, doamna Rusu, să facă și ceilalți sesizări! Cum adică? Eu să îi instig pe oameni să facă sesizări la adresa celorlalte televiziuni? NU! Dacă sesizări nu vin, dumneavoastră aveți centru de monitorizare. Cum e cu dubla măsură?

Doamna Andreea Nistor, de la „România imună”, și doamna Orlea care s-a ocupat de trolii lui Nicușor Dan. Boții lui Iohannis lucrează acum pentru Bolojan. Exemplu de dezinformare. De ce? Pentru că am vorbit de lovitură de stat. Nu există nicio probă. Ați mințit, ați dezinformat.

Domnul Vlad Craioveanu și cu domnișoara aceea Oana, care îl întreba pe Marian Munteanu dacă a ieșit în stradă la proteste. Ei sunt corecții? Ați văzut și Zacman: „Ia uite că e la Recorder.” Ei se apără unii pe alții. Pas cu pas, AUR mai are câte o șansă.

Domnule Bolojan, și eu vorbesc cu mama. Mie nu-mi zice mama să vin acasă. Dacă dumneavoastră vă zice mama să vă duceți acasă, de ce mai stați pe aici? I-a dat mandat domnului Pâslaru să negocieze. Continuați cu sfidarea la adresa românilor. Se taie și de la medici. Sunt mândră că am făcut parte dintr-un guvern care a mărit salariile.

Domnul Bolojan a zis că unii medici câștigă prea mult. Onestul domn Bolojan îl lăuda pe Moldovan de la Sectorul 6: „De la stat, bănuții.” Domnul Plăveți e în dosar, doamnă. Aranja să fie pus director la Hidroelectrica. Nu e niciun dubiu. Le e frică de alegeri anticipate.

Vine trenul. Azi a fost domnul Nazare. Domnule Vlad Voiculescu, unde sunteți? Nu vă faceți griji, am văzut ce a zis Curtea de Conturi. Orice ați face, nu-mi închideți gura și nici Realitatea. Nu ne vom opri.