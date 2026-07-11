George Simion (președinte AUR): „Nicușor Dan blochează orice propunere de prim-ministru și nimeni nu știe când România va avea un guvern”

Președintele AUR George Simion a declarat într-un interviu acordat publicației poloneze Fronda că președintele Nicușor Dan este principalul responsabil pentru blocajul politic din România și că soluția pentru ieșirea din criză o reprezintă organizarea alegerilor anticipate. Declarațiile au fost făcute în contextul în care jurnalistul polonez l-a întrebat cine poartă responsabilitatea pentru eșecul formării unui nou guvern după căderea cabinetului propus de Adrian Veștea.
„Întreaga Polonie a văzut cine este Nicușor Dan și că nu era potrivit pentru funcția de președinte al României. El nu este decât o marionetă în serviciul unor interese străine.
Din păcate, spre deosebire de Polonia, unde încă luptați, România este deja, fără îndoială, o colonie. Liderii noștri primesc ordine din străinătate și nu luptă pentru independența propriei țări. Tocmai de aceea conduc România spre criză.”, a declarat George Simion.
Președintele AUR susține că actuala criză politică este rezultatul refuzului partidelor aflate la putere de a respecta voința românilor exprimată prin vot la alegeri și afirmă că fără AUR nu poate fi construită o majoritate parlamentară.
„Ei nu sunt în măsură să formeze o majoritate fără noi, iar noi vrem respectarea democrației. Din decembrie 2024, când au fost anulate alegerile, trăim în condiții de lovitură de stat. Cea mai simplă cale de ieșire din această criză este revenirea la voința poporului, revenirea la democrație și organizarea de alegeri anticipate. Elitele actuale nu sunt de acord cu voința poporului, iar situația va fi foarte dificilă.”, a precizat liderul AUR.
George Simion îl acuză pe președintele Nicușor Dan că prelungește în mod artificial blocajul politic și împiedică formarea unui nou guvern, deși Constituția stabilește clar pașii care trebuie urmați în această situație.
„Nicușor Dan blochează acum orice propunere de prim-ministru și nimeni nu știe când România va avea un guvern. Constituția prevede însă anumite termene, de exemplu 60 de zile. Președintele trebuie să propună un al doilea candidat. Dacă nici a doua nominalizare nu va obține sprijinul necesar, atunci, teoretic, deși din decembrie 2024 nu mai putem fi siguri de nimic în România, ar trebui să ajungem la alegeri.”, a subliniat președintele AUR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026