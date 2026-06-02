Atac armat sângeros în SUA: 6 persoane au fost ucise în urma unui conflict în familie

Un atac armat de o cruzime rară a zguduit comunitatea din Muscatine, statul Iowa, unde șase persoane și-au pierdut viața în mai multe locații din oraș. Din primele verificări, măcelul a fost declanșat de o dispută violentă în familie. Agresorul, identificat de autorități drept Ryan Willis McFarland, în vârstă de 52 de ani, s-a sinucis în momentul în care a fost încolțit de forțele de ordine.

„Astăzi pur și simplu îmi găsesc cu greu cuvintele în fața acestui act de o cruzime pură și a impactului devastator pe care îl are asupra comunității noastre”, a declarat, profund afectat, șeful poliției locale, Anthony Kies, în cadrul unei conferințe de presă.

Carnaj în mai multe locații: Victimele erau rude ale atacatorului

Cronologia evenimentelor indică un plan sângeros. Alerta s-a dat luni, în jurul orei locale 12:12, când poliția a fost sesizată cu privire la focuri de armă trase într-o casă din oraș. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au descoperit patru persoane decedate, toate prezentând urme de împușcături.

McFarland părăsise deja imobilul înaintea sosirii polițiștilor, dar a fost localizat rapid în apropiere, pe o potecă de pe malul fluviului Mississippi. În timp ce oamenii legii încercau să negocieze cu el și să îl convingă să se predea, bărbatul s-a împușcat. Deși polițiștii și personalul medical de pe ambulanță i-au acordat imediat primul ajutor, rănile au fost fatale, decesul fiind pronunțat pe loc.

Bilanțul negru a crescut în timpul cercetărilor

Extinderea investigațiilor a scos la iveală o realitate și mai sumbră. Anchetatorii au aflat că suspectul mai făcuse și alte victime înainte de a fi localizat. Mergând pe urmele acestuia, polițiștii au descoperit încă doi bărbați uciși prin împușcare: unul într-o altă locuință din oraș, iar cel de-al doilea la sediul unei firme din vecinătate.

„Datele preliminare confirmă că atacurile au avut la bază un conflict familial. Din primele indicii, se pare că toate cele șase victime erau rude ale agresorului decedat”, se arată în comunicatul oficial transmis de Departamentul de Poliție din Muscatine.

Autoritățile au menționat că atacatorul avea antecedente penale, fără a oferi însă detalii despre natura infracțiunilor anterioare. Deocamdată, identitatea și vârstele victimelor nu au fost dezvăluite public, până la informarea oficială a tuturor rudelor. Poliția a dat asigurări că, odată cu moartea atacatorului, nu mai există nicio amenințare activă la adresa cetățenilor, însă ancheta rămâne deschisă pentru a stabili cu exactitate filmul complet al crimelor.