Fenomenul therianilor își face loc și în România! Tineri, filmați purtând măști de animale și deplasându-se în patru labe

Un fenomen care a atras atenția în ultimii ani pe rețelele sociale pare să fi ajuns și în România. Doi tineri au fost surprinși într-un parc din Cluj-Napoca purtând măști de animale și imitând comportamentul acestora, imaginile devenind rapid virale și stârnind numeroase reacții în mediul online.

Imagini neobișnuite surprinse în Cluj

Înregistrarea, distribuită pe platformele sociale, îi arată pe un băiat și o fată aflați în apropierea unui lac. Cei doi poartă măști inspirate din lumea animalelor și, la un moment dat, aleg să se deplaseze în patru labe, imitând comportamentul unor patrupede.

Gestul lor a atras imediat atenția celor care au văzut imaginile, iar videoclipul a generat dezbateri aprinse în mediul online. Mulți internauți au asociat comportamentul celor doi cu fenomenul therianismului, o subcultură care a devenit tot mai cunoscută în rândul adolescenților din diverse țări.

Ce este therianismul

Therianismul reprezintă o formă de identificare personală prin care anumite persoane consideră că au o legătură profundă cu o anumită specie de animal. Cei care se definesc drept „theriani” susțin că această conexiune poate fi una spirituală, psihologică sau identitară.

În unele cazuri, membrii acestei comunități aleg să adopte comportamente inspirate de animalele cu care se identifică, folosind măști, accesorii tematice sau imitând anumite gesturi și mișcări specifice.

Fenomenul este prezent de mai mulți ani în mediul online și a câștigat popularitate prin intermediul platformelor de socializare, unde numeroși tineri împărtășesc experiențe și materiale video legate de această subcultură.

Reacții împărțite în mediul online

Ca în cazul multor tendințe apărute pe internet, și acest fenomen a împărțit opinia publică în două tabere.

O parte dintre utilizatori consideră că astfel de manifestări sunt neobișnuite și ridică semne de întrebare cu privire la influența rețelelor sociale asupra adolescenților. Alții, în schimb, susțin că este vorba doar despre o formă de exprimare personală sau despre jocuri specifice vârstei, care nu afectează pe nimeni.