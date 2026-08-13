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BOMBĂ în SuperLiga! Dinamo - FCSB se joacă la Cluj! Premieră pentru „Eternul Derby”

Cluj Arena

Cluj Arena

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 16:21

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat în etapa a 8-a din SuperLiga, se va disputa în afara Bucureștiului, pe Cluj Arena. Mutarea reprezintă o premieră pentru „Eternul Derby”, care nu s-a jucat până acum în campionat în afara Capitalei.

Decizia vine după ce Arena Națională nu poate găzdui partida, astfel că cele două cluburi au ajuns la un acord pentru varianta Cluj. FCSB și-a dat acceptul pentru disputarea meciului pe stadionul Universității Cluj.

Derby-ul este programat în primul weekend din septembrie, iar interesul pentru partidă este deja foarte mare. Cluj Arena are o capacitate de aproximativ 30.000 de locuri, ceea ce ar putea transforma confruntarea într-unul dintre cele mai urmărite meciuri ale sezonului.

Mutarea este legată de indisponibilitatea Arenei Naționale, unde în această perioadă au loc evenimente care împiedică organizarea meciului. Astfel, Dinamo, echipa considerată gazdă, a fost nevoită să caute o alternativă pentru cel mai important derby al sezonului.

Varianta Cluj a devenit tot mai serioasă în ultimele zile, iar oficialii celor două formații au discutat posibilitatea ca partida să fie găzduită de Cluj Arena. Și primarul Emil Boc a transmis că orașul este pregătit să primească marele derby, cu condiția ca organizarea să nu afecteze activitatea stadionului și a clubului Universitatea Cluj.

Pentru suporteri, partida va avea astfel o atmosferă complet diferită față de derby-urile tradiționale disputate pe Arena Națională. Dinamo și FCSB se vor întâlni pentru prima dată în acest sezon, iar confruntarea de la Cluj se anunță una dintre cele mai spectaculoase partide ale etapei.

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