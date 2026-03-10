Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar: este prima apariție după decizia Curții de Apel București
Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar
Președintele interzis ajunge astăzi la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat, marți dimineață, la secția de poliție din Buftea acolo unde candidatul interzis urmează să ajungă pentru a semna controlul judiciar. Este prima apariție a președintelui interzis după decizia crucială a magistraților care au ANULAT de la dosar mai multe declarații.
Este prima apariție după ce judecătorii Curții de Apel București au decis să elimine mai multe probe din ce-al doilea dosar pentru care a fost trimis în judecată.
Mesajul lui Călin Georgescu îl vedeți în această dimineață, în exclusivitate la televiziunea poporului. Aseară, Cristela Georgescu a făcut dezvăluiri șocante în emisiunea Ancăi Alexandrescu, Culisele Statului Paralel.
