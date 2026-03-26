Călin Georgescu, mesaj de susținere pentru „tricolori” înainte de Turcia – România: „Sunteți descendenții unui popor demn!”

În ziua în care atenția întregii țări se îndreaptă către arena din Istanbul pentru confruntarea decisivă a naționalei, Călin Georgescu a ales să transmită un mesaj marcat de un puternic sentiment de comuniune națională. Adresându-se deopotrivă suporterilor și „tricolorilor”, acesta a subliniat că spiritul de învingător al românilor reprezintă o moștenire istorică ce trebuie valorificată pe terenul de fotbal, considerând că unitatea este elementul care face cinste poporului în momentele de maximă emulație. În viziunea sa, succesul naționalei lui Mircea Lucescu ar reprezenta o „biruință istorică” firească, acesta îndemnându-i pe jucători să nu uite că sunt descendenții unui popor demn, conștiință care ar trebui să îi ghideze spre calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Magistrații au devenit extrem de subiectivi în dosarul meu

Dincolo de urările adresate sportivilor, discursul lui Georgescu a căpătat o notă tăioasă în momentul în care a abordat contextul juridic personal, folosind metafore dure pentru a descrie starea sistemului de justiție din România. Acesta a criticat lipsa de imparțialitate a magistraților, susținând că, în loc să rămână „legată la ochi” pentru a vedea doar principiile de drept, justiția a devenit subiectivă în cazul său, „adormind cu portretul său sub pernă”. Deși a taxat ceea ce el numește o abordare personalizată a dosarului său, acesta și-a exprimat totuși speranța că instanța va reuși să rămână obiectivă în cadrul pronunțării de astăzi, lăsând la o parte vechile metehne în favoarea legii.

Mesajul s-a încheiat într-o notă de optimism simbolic, Georgescu afirmând cu tărie că „cireșul va înflori” și că adevărul nu poate rămâne împietrit în considerații subiective. Invocând divinitatea ca sprijin istoric al poporului român, el a sugerat că schimbarea este inevitabilă și că situația actuală a lucrurilor nu poate persista în formele sale prezente. Astfel, declarația sa a reușit să penduleze între susținerea necondiționată pentru „Generația de Suflet” și o pledoarie pentru o justiție care să revină la principiile sale fundamentale, ambele teme fiind unite sub cupola credinței într-un destin național favorabil.

Avocat: Am avut un termen foarte scurt. Să fie clar, această măsură se va revoca. Ce mai trebuie spus este că revocarea nu este un eveniment, ci un pas firesc.

Anca Alexandrescu a declarat în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel că nu i-a fost transmisă o citație oficială și nici nu a fost anunțat de polițiști, ci avocatul său a fost cel apelat de reprezentanții instanței.

Termenul prezentării la Judecătorie era inițial 28.04.2026, conform portalului instanței. Călin Georgescu a fost însă chemat să se prezinte astăzi, acesta fiind înștiințat de avocatul său, și nu printr-o citație oficială, cu o lună mai devreme pentru controlul judiciar.