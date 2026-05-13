Grindeanu, mesaj tranșant pentru Bolojan: „Mandatul lui s-a încheiat. Game over. Nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS azi.”

Sursă: realitatea.net

Președintele PSD Sorin Grindeanu a prezentat variantele pe care social-democrații le au în vedere pentru negocierile de la Cotroceni privind formarea unui nou guvern. Liderul social-democrat a lansat o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan și a oamenilor din echipa sa, inclusiv de mistificare a datelor economice, precizând că nu va negocia susținerea unui guvern minoritar și că nici varianta unui premier tehnocrat nu este cea mai fericită.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri o serie de acuzații extrem de dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan, afirmând că „mandatul lui s-a încheiat” și că România se află „într-o economie în comă”, după luni de „abuz de putere” și „decizii ilegale”.

„Regret că nu am fost și mai fermi mai devreme și că nu am oprit acest lucru, ca dezastrul să nu aibă această amploare. Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS azi.”

Despre viitoarea formulă de guvernare: „Nu există varianta Bolojan premier”

Liderul PSD a transmis clar că există 3 puncte legate de viitoare configurație guvernamentală pe care partidul său nu le va susține.

„Nu putem trece peste câteva lucruri: fără majoritate cu AUR, nu există varianta de a mai susține Ilie Bolojan premier și nu vom susține guvern minoritar.”

„Avem un mandat destul de larg. Asta înseamnă și o variantă care să ducă la un premier PSD, pe care PSD îl desemnează în foruri. Colegii mei vor decide dacă sunt eu. Nu exclud.”

Sorin Grindeanu a criticat și strategia oamenilor din echipa lui Bolojan de a masca problememe economice grave, inclusiv prin „circ și bălăcăreală”.

„Dacă minți în fiecare zi și vii cu abordări de acest tip, asta nu reface economia. Nimic nu acoperă adevărul, nici aplauzele de la oamenii de afaceri care primesc contracte din bani publici la Oradea. Să vorbești de sinecuri și să uiți că ai trimis finul de la Bihor în Parlament, un fin condamnat pentru falsificarea legitimațiilor de studenți. Să vorbești de penali, dar să ai tripleta penală la vârful partidului.”



