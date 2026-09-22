Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă

Publicat 22 sept. 2026, 15:30 Actualizat 22 sept. 2026, 15:32

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins, marţi, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu şi au dispus plasarea fostului candidat la alegerile prezidenţiale sub control judiciar. Georgescu este cercetat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

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