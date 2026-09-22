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Economie· 1 min citire
Siegfried Mureșan: „Vom continua să reducem risipa și să punem ordine în finanțele publice. Asta înseamnă responsabilitate”
Siegfried Mureșan
Publicat22 sept. 2026, 10:22
Sursărealitatea.net
Siegfried Mureșan: Reducerea risipei din bani publici nu înseamnă austeritate
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