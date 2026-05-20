Când vor putea locatarii afectați de explozia din Rahova să intre în apartamente. Anunțul făcut de Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a anunțat că o parte dintre locatarii blocului afectat de explozia din cartierul Rahova ar putea avea acces în apartamente în aproximativ trei luni, pentru a-și recupera bunurile și documentele.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire la care au participat reprezentanți ai Primăriei Capitalei, procurori, specialiști în construcții, reprezentanți ISU și locatarii afectați. Potrivit autorităților, etapa de proiectare va dura aproximativ 30 de zile, iar lucrările de consolidare și securizare a clădirii încă aproximativ 50 de zile.

Reprezentanții Primăriei au explicat că intervenția presupune separarea părții grav afectate de zona care poate fi salvată.

„Procedura implică separarea clădirii afectate de cea mai puţin afectată. Partea afectată se îndepărtează şi se demolează, iar partea care rămâne se popeşte pentru o mai bună susţinere”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

Nu toți locatarii vor putea reveni în apartamente

După finalizarea lucrărilor de punere în siguranță, locatarii din partea rămasă în picioare vor putea intra în apartamente pentru a recupera documente și bunuri importante. Autoritățile spun însă că accesul nu va fi posibil în zona grav afectată de explozie.

„Concret, în aproximativ trei luni, o parte din locatarii blocului afectat de explozie vor putea intra în apartamente să-şi recupereze bunurile. Din păcate, nu toţi! E foarte puţin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată”, se arată în comunicatul Primăriei.

În timpul discuțiilor cu autoritățile, oamenii au cerut soluții pentru recuperarea obiectelor rămase sub dărâmături și au propus ca demolarea să fie făcută etapizat, pentru ca bunurile recuperabile să poată fi separate de moloz.

Primarul interimar al Capitalei le-a transmis locatarilor că autoritățile îi vor sprijini inclusiv pentru refacerea documentelor pierdute în urma exploziei.

„Importantă e viaţa dumneavoastră, a celor care vă însoţesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură şi la toate autorităţile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”, a declarat Ciprian Ciucu.