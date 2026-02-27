📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie

Luna martie este ideală pentru city break-uri accesibile. Prețurile la zboruri rămân scăzute, iar orașele europene sunt mai puțin aglomerate. Temperaturile sunt blânde, iar cazările mai ieftine.

Tot mai multe companii low-cost oferă bilete dus-întors sub 200–300 de lei, transformând primăvara într-un sezon perfect pentru escapade urbane.

Stockholm, Suedia – de la 185 lei

Zbor cu Wizz Air din Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Aeroportul Stockholm-Skavsta

Perioadă: 13–15 martie

Preț: aproximativ 185 lei dus-întors

Primăvara, Stockholm prinde viață. Parcul Kungsträdgården este faimos pentru cireșii înfloriți. Poți vizita și Djurgården sau galeria Liljevalchs Konsthall.

Milano, Italia – de la 170 lei

Zboruri frecvente din București

Prețuri din martie: de la 170–200 lei

Milano este ideal pentru shopping și cultură. Vizitează Domul, Galeria Vittorio Emanuele și cartierul Navigli. Orașul este mai aerisit primăvara.

Barcelona, Spania – de la 190 lei

Conexiuni directe low-cost

Tarife din martie: sub 200 lei

Vreme bună și atmosferă relaxată. Plimbări pe La Rambla, vizite la Sagrada Familia și pauze pe plajă, fără aglomerația verii.

Budapesta, Ungaria – de la 150 lei

Zboruri scurte și ieftine

Prețuri frecvente sub 150 lei

Perfect pentru un weekend rapid. Băi termale, croaziere pe Dunăre și centrul istoric sunt principalele atracții.

De ce să alegi martie pentru city break

Prețuri mici la bilete și hoteluri

Orașe mai puțin aglomerate

Temperatură potrivită pentru plimbări

Evenimente culturale de primăvară

O escapadă în martie poate oferi experiențe memorabile, cu buget redus și confort sporit.