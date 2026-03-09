Crimă șocantă la Sibiu: un adolescent de 17 ani ar fi ucis un bătrân cu o bâtă și l-a lăsat în frig pe stradă
Crimă șocantă la Sibiu: un adolescent de 17 ani ar fi ucis un bătrân cu o bâtă și l-a lăsat în frig pe stradă
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi ucis un bărbat în vârstă în municipiul Sibiu. Potrivit anchetatorilor, tânărul l-ar fi lovit pe vârstnic cu o bâtă în timpul unui conflict.
După agresiune, victima ar fi fost abandonată pe stradă, în frig, în stare gravă. Bărbatul nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru omor, iar adolescentul a fost arestat preventiv. Procurorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul, precum și motivul care a dus la izbucnirea violenței.
Cazul a provocat reacții puternice în comunitatea locală, iar investigațiile continuă pentru a clarifica toate detaliile tragediei.
”În fapt s-a reţinut că, în noaptea de 06/07.03.2026, a avut loc o agresiune spontană între două persoane de sex masculin, consăteni din localitatea Boian, jud. Sibiu, în timp aceştia ce se aflau într-o zonă publică.
Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima, în vârstă de 73 de ani, de o bâtă şi a lovit-o pe aceasta la nivelul capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei”, au transmis procurorii.
Aceştia precizează că victima a murit în cursul aceleiaşi nopţi din cauza leziunilor suferite şi expunerii prelungite la frig.
Citește și:
- 21:38 - Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
- 20:49 - Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
- 20:10 - Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane
- 19:02 - Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News