Cristela Georgescu, în direct la Realitatea PLUS, astăzi, de la ora 20:55. Anunțul momentului, după decizia magistraților
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralele, a făcut o serie de dezvăluiri explozive despre momentele cumplite prin care familia Georgescu a trecut în ultimele luni.
„Familia Georgescu trece prin clipe îngrozitoare și că deocamdată nu pot spune public despre ce este vorba, dar astăzi a venit momentul să aflați chiar de la doamna Cristela Georgescu ce a mai făcut sistemul împotriva lor, ce au mai inventat. N-o să vă vină să credeți ce mizerii, ce abjecție!
O să aflați diseară, de la ora 21:00, când va fi în direct doamna Cristela Georgescu, o să vă povestească în amănunt ceea ce au trăit în ultimele luni de zile și n-au putut să spună până astăzi. Îmi doresc să fiți cât mai uniți, cât mai treziți în conștiință, pentru că minciuna se grăbește, adevărul așteaptă”, a declarat Anca Alexandrescu.
Citește și:
- 21:38 - Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
- 20:49 - Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
- 20:10 - Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane
- 19:02 - Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News