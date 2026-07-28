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IGPR: Două persoane urmărite de autorităţile germane pentru tentative de înşelăciune, depistate în Voluntari

Suspecti acuzati de tentativa de inselaciune

Suspecti acuzati de tentativa de inselaciune

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 13:22
Sursărealitatea.net

Un bărbat şi o femeie au fost depistaţi în oraşul Voluntari şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Poliţiei Capitalei, în urma unui mandat european de arestare emis de către autorităţile judiciare germane, pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă.

"Persoanele ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional organizat, dinainte de data de 28 noiembrie 2024, care ar fi avut ca scop comiterea de fraude şi plasarea bunurilor sustrase. Obiectivul grupului ar fi fost acela de a induce în eroare persoane în vârstă, cu scopul de a le înmâna bijuterii de valoare, sume însemnate de bani sau orice metale preţioase, folosindu-se în acest scop de apeluri telefonice false', informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) într-un comunicat transmis, marţi, AGERPRES.

Cei doi ar fi apelat diferite persoane, în perioada 11-17 februarie, ar fi stabilit contactul iniţial cu victimele din Germania, ar fi pretins că sunt membri de familie, poliţişti sau procurori şi ar fi determinat victimele să le înmâneze bunuri de valoare.

Una dintre persoanele cercetate ar fi sunat cinci victime şi le-a cerut sume între 20.000 - 50.000 de euro, tentative eşuate.

Pe 23 iulie, persoanele au fost identificate în oraşul Voluntari de către o echipă a Direcţiei Investigaţii Criminale şi apoi prezentate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care a dispus reţinerea acestora pentru 24 de ore.

Ulterior, Curtea de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă a persoanelor reţinute, în vederea executării mandatului european de arestare emis de către autorităţile din Germania.

În prezent, procedura de executare a mandatului european de arestare este în curs de desfăşurare. AGERPRES

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