Incendiu stins la CET Vest, dar cinci autospeciale rămân la fața locului pentru răcire

Sursă: realitatea.net

Ministrul Energiei: "Instalațiile Transelectrica funcționează normal"

Trei transformatoare au fost avariate în urma incendiului izbucnit luni seară la CET Vest din București. Focul a fost stins după miezul nopții, însă marți dimineață pompierii acționau în continuare cu cinci autospeciale pentru supraveghere și răcire. Ministrul Energiei, prezent la fața locului, anunță că instalațiile Transelectrica funcționează normal.

Intervenție de amploare a pompierilor

Un incendiu puternic a izbucnit luni seară la CET Vest din București, afectând două transformatoare. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au adus cisterne pentru asigurarea necesarului de apă.

Conform ISU București – Ilfov, incendiul a fost stins la scurt timp după miezul nopții, însă marți dimineață echipajele se aflau încă la fața locului. „Pe parcursul acestei dimineţi a fost redimensionat dispozitivul de stingere. În prezent au rămas la faţa locului 5 autospeciale de stingere pentru supravegherea şi răcirea zonei de intervenţie”, a transmis ISU.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului a fost oprită pe durata intervenției.

Ministrul Energiei, prezent la fața locului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mers în cursul nopții la CET Vest pentru a evalua situația.

„Am fost în această noapte la CET Bucureşti Vest, imediat după izbucnirea incendiului, pentru a mă asigura că sunt luate rapid toate măsurile necesare. Am dispus intervenţii imediate pentru limitarea efectelor incidentului, menţinerea continuităţii în alimentarea cu energie termică şi electrică şi pregătirea reluării în siguranţă a activităţii”, a scris ministrul pe Facebook.

Acesta a precizat că, la momentul izbucnirii incendiului, o singură staţie de 110 kV – IREMOAS – a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost restabilită rapid. Au fost întrerupți 7 MW timp de doar 8 minute.

Instalațiile Transelectrica funcționează normal

Bogdan Ivan a subliniat că instalațiile Transelectrica care alimentează zona de vest a Capitalei nu au fost afectate și funcționează în parametri normali. De asemenea, transformatoarele centralei cu ciclu combinat din cadrul CET Vest nu au suferit avarii.

„Incendiul a afectat cele două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei. Incendiul a fost stins, iar în acest moment se desfăşoară evaluarea instalaţiilor afectate şi stabilirea intervenţiilor necesare pentru reluarea activităţii în condiţii de siguranţă. ELCEN analizează în acest moment ce instalaţii pot fi repornite şi în ce configuraţie poate fi asigurată în continuare furnizarea apei calde”, a mai transmis ministrul Energiei.