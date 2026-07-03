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Incident grav în Zalău. O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat3 iul. 2026, 12:22
SursăRealitatea.Net

O fetiță în vârstă de doi ani a fost rănită vineri, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Zalău. Din fericire, impactul a fost atenuat de o copertină, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

”Astăzi, 3 iulie a.c., în jurul orei 11.20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Zalău au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul al doilea al unui imobil din municipiul Zalău. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Zalău, împreună cu un echipaj medical, minorul fiind evaluat la faţa locului. Acesta se afla în afara oricărui pericol, fiind transportat la o unitate spitalicească pentru investigaţii medicale suplimentare”, a transmis IPJ Sălaj.

Este vorba despre o fetiţă de 2 ani, care ar fi căzut pe geamul unui apartament situat la etajul 2, căderea fiind atenuată de o copertină situată la etajul 1 al imobilului.

”În cauză, poliţiştii continuă verificările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au mai spus reprezentanții instituției.

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