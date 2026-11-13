Trump îl scoate pe JD Vance din negocierile cu Iranul. Ana Maria Păcuraru, informații de la Casa Albă

Publicat 13 nov. 2026, 10:04 Sursă realitatea.net

Donald Trump schimbă strategia Statelor Unite față de Iran și îl retrage pe vicepreședintele JD Vance din negocierile cu Teheranul. Liderul de la Casa Albă i-a cerut acestuia să își concentreze întreaga atenție asupra investigării presupuselor fraude și acte de corupție din orașele și statele americane conduse de democrați. În același timp, Trump transmite un mesaj categoric: Statele Unite nu mai au nevoie de un acord cu Iranul. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, transmite cele mai noi informații despre decizia președintelui american și schimbarea de strategie a Washingtonului.

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