„Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
Antrenorul lui Como, Cesc Fàbregas, a stârnit controverse după remiza fără goluri cu Inter, sugerând că strategia echipei adverse a influențat decisiv desfășurarea partidei.
La finalul meciului, tehnicianul spaniol a fost întrebat despre lipsa de spectacol și despre dificultatea echipei sale de a crea ocazii clare. Răspunsul său a fost tranșant: „Întrebați-l pe Cristi Chivu”, făcând referire la modul defensiv în care Inter a abordat jocul.
Fàbregas a lăsat să se înțeleagă că adversarii au ales o tactică prudentă, axată pe blocarea inițiativelor ofensive ale formației sale, ceea ce a dus la un meci închis și lipsit de faze importante.
„Am încercat să controlăm jocul și să ne impunem stilul, dar când o echipă se apără cu toți jucătorii, spațiile dispar”, a explicat antrenorul lui Como.
De cealaltă parte, Cristi Chivu a apreciat rezultatul ca fiind unul important pentru obiectivele echipei sale și a subliniat organizarea defensivă ca punct forte.
Remiza menține Inter în lupta pentru primele poziții din clasament, în timp ce Como continuă să caute constanța în rezultate.
Declarația lui Fàbregas a fost intens comentată în presa sportivă, fiind interpretată de unii ca o ironie, iar de alții ca o critică directă la adresa stilului pragmatic al lui Chivu.
