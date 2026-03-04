Șoc pentru Mario Iorgulescu! Dosarul său va fi rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan

Dosarul lui Mario Iorgulescu, implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui tânăr, ia o nouă turnură. Instanța a decis reluarea procesului în ceea ce privește acuzațiile legate de consumul de droguri și alcool înainte de producerea tragediei.

Hotărârea vine după ce judecătorii au admis o contestație privind modul în care au fost administrate probele în fazele anterioare ale procesului. Astfel, anumite aspecte ale anchetei vor fi analizate din nou, inclusiv expertizele toxicologice.

Mario Iorgulescu este acuzat că s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise și a alcoolului în momentul accidentului, fapt care ar fi contribuit decisiv la producerea tragediei.

Reluarea judecății în acest punct ar putea avea un impact major asupra sentinței finale, în funcție de concluziile la care vor ajunge magistrații.

Avocații apărării susțin că procedurile nu au fost respectate corect și cer reanalizarea completă a probelor, în timp ce procurorii consideră că există suficiente dovezi pentru menținerea acuzațiilor.

Procesul va continua la instanța competentă, urmând ca în perioada următoare să fie stabilit un nou termen de judecată. Cazul a stârnit un interes public major în ultimii ani, fiind considerat unul dintre cele mai mediatizate dosare rutiere din România.