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Investiție de peste 67 milioane de euro: CFR Călători modernizează 42 de vagoane prin PNRR
Locomotivă CFR
CFR Călători a încheiat contractele pentru modernizarea a 42 de vagoane de călători, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările au fost realizate în parteneriat cu compania Electroputere VFU Pașcani.
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