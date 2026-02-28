Israelul a atacat Iranul în urmă cu puțin timp. Explozii în Teheran și mai multe orașe importante. Ayatollahul Ali Khamenei, dus într-un loc sigur - LIVE TEXT/VIDEO

Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă dimineață un ”atac preventiv” împotriva Iranului. Guvernul de la Tel Aviv a declarat stare de urgență din cauza așteptărilor unor represalii iraniene cu drone și rachete balistice, iar în toată țara răsună sirenele antirachetă.

UPDATE: Teheranul amenință cu represalii devastatoare

Iranul amenință cu represalii devastatoare. după atacurile israeliene și americane asupra sa.

Răspunsul va fi "zdrobitor", a declarat un oficial iranian pentru Reuters.

UPDATE: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit operațiunea militară împotriva Iranului „The Lion’s Roar” - Răcnetul Leului

UPDATE: Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran.

”Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”, a spus liderul de la Casa Albă într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare.

UPDATE: Harta țintelor armatei israeliene

Din primele informații, printre țintele din Teheran se numără, cartierul unde sunt reședința Ayatolahului Khamenei și palatul prezidențial, dar și aeroportul. De asemenea, explozii au mai fost auzite și în orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah.

UPDATE - Iranul și-a închis spațiul aerian

Iranul a anunțat închiderea completă a spațiului său aerian după ce mai multe explozii au fost auzite în capitala Teheran. „Spațiul aerian al țării este complet închis până la noi ordine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Organizației Aviației Civile, Majid Akhavan, citat de agenția de presă Tasnim.

UPDATE - New York Times: Oficialii americani spun că se așteaptă ca acest atac să fie mult mai amplu decât loviturile efectuate de SUA din iunie anul trecut împotriva instalațiilor nucleare iraniene.

UPDATE - CNN: Trei oficiali americani au confirmat implicarea SUA în loviturile asupra Teheranului.

CNN a transmis, la scurt timp după ce Israelul a atacat Iranul, că trei oficiali americani au confirmat implicarea SUA în loviturile asupra Teheranului.

UPDATE - Oficial israelian al apărării: Data lansării atacului a fost decisă în urmă cu câteva săptămâni, după luni de planificare

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat că operațiunea a fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul și că data lansării a fost stabilită cu câteva săptămâni în urmă.

UPDATE - SURSE: Ayatollahul Ali Khamenei nu se afla în Teheran în momentul atacului, fiind evacuat preventiv într-o locație mai sigură.

UPDATE - Un oficial american a declarat pentru New York Times că sunt în desfășurare și lovituri ale SUA în Iran.

UPDATE - Atacul israelian a vizat complexul în care se știe că locuiește liderul Suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, relatează surse din Teheran.

Potrivit lor, Ayatollahul Ali Khamenei nu se afla în clădirea lovită de rachetele israeliene.

UPDATE- Israelul a anunțat închiderea spațiului aerian și a avertizat populația că există riscul unor lovituri din Iran.

Autoritățile de la Tel Aviv au anunțat că zborurile către și dinspre Israel vor fi reluate „de îndată ce situația de securitate va permite”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul apărării Israel Katz.

Mai multe explozii au fost auzite sâmbătă dimineață, la Teheran, potrivit presei iraniene ce a publicat o serie de imagini în care se vede un nor negru de fum în urma unei lovituri efectuate cu o rachetă.

ISRAEL IS STRIKING IRAN. pic.twitter.com/mkBQBScoVw — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 28, 2026

Atacul vine la scurt timp după ce SUA și Israel au avertizat în mod repetat că vor lovi din nou Iranul dacă Teheranul va continua programele sale nucleare și balistice.

This is Tehran, capital of Iran, right now.



Iranian people are rejoicing to see Israel taking action and liberating them. pic.twitter.com/aaygIQPVY0 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 28, 2026

Astfel, ofensiva israeliană a aruncat Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran și Occident.