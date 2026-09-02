MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Restricţii temporare pentru vehiculele de mare tonaj

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, unde autoritățile vor introduce, începând de vineri, restricții temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, în contextul minivacanței prilejuite de Ziua Reunificării.
Restricţii pentru camioanele de peste 12 tone
MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că, pentru creşterea siguranţei rutiere, fluidizarea traficului şi prevenirea ambuteiajelor în perioada minivacanţei prilejuite de Ziua Reunificării (6 septembrie), autorităţile bulgare au introdus restricţii temporare de circulaţie pentru vehiculele de mare tonaj (peste 12 tone) pe autostrăzile „Trakia”, „Hemus” şi „Struma”, precum şi pe drumul I-1 din districtul Blagoevgrad.
Restricţiile se aplică astfel:
vineri, 4 septembrie, între 15:00 şi 20:00, pe sensul de mers la ieşirea din Sofia;
sâmbătă, 5 septembrie, între 09:00 şi 14:00, pentru camioanele care pleacă din Sofia;
luni, 7 septembrie, între 12:00 şi 20:00, pe sensul de mers către Sofia.
Pe autostrada „Hemus”, restricţiile vizează tronsonul dintre Sofia şi legătura rutieră cu sensul giratoriu şi drumul I-4. De asemenea, traficul este restricţionat pe autostrada „Struma” şi pe drumul I-1, în zona dintre Simitli şi Kresna.
Sunt exceptate autobuzele pentru transportul public de persoane, vehiculele care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse perisabile sau aflate sub regim termic, precum şi camioanele specializate pentru transportul de carcase. Pe autostrada „Trakia”, măsura nu se aplică transportului public de persoane, iar pe sensul spre Sofia, transportul de mărfuri periculoase pe tronsonul dintre intersecţiile Ihtiman şi Vakarel nu va fi restricţionat.
Recomandările MAE pentru şoferi
Pe drumul I-1, în zona Simitli, spre Bansko şi complexele turistice, va fi instituit un regim de circulaţie reversibil. În zilele de 4 şi 5 septembrie, vehiculele spre Kulata vor circula pe două benzi, iar cele spre Sofia pe o singură bandă. În 7 septembrie, traficul va fi organizat pe două benzi spre Sofia şi pe una spre Kulata.
MAE recomandă şoferilor să îşi planifice din timp deplasările, să respecte regulile de circulaţie şi limitele de viteză, să evite depăşirile riscante şi folosirea benzii de urgenţă, pentru a nu împiedica trecerea vehiculelor cu regim special.
Pentru monitorizarea traficului rutier în timp real, Agenţia „Infrastructura Rutieră” pune la dispoziţie o hartă interactivă pe platforma oficială de taxare, care indică numărul de vehicule şi fluxul pe diferite sectoare de drum.
Informaţii despre starea drumurilor sunt disponibile pe aplicaţia gratuită LIMA, pe site-ul Agenţiei „Infrastructura Rutieră” şi la numărul 0035970013020, disponibil non-stop. Detalii privind vinieta electronică şi sistemul e-TOLL pot fi consultate pe site-ul BGTOLL, iar informaţii despre circulaţia prin punctele de trecere a frontierei sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne din Bulgaria.
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate. Pentru situaţii dificile, speciale, cu caracter de urgenţă, este disponibil numărul +359879440758.
MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor Ambasadei României la Sofia şi Ministerului Afacerilor Externe, precum şi utilizarea aplicaţiei gratuite „Călătoreşte informat”, disponibilă în App Store şi Google Play.