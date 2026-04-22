Mirel Rădoi, prezentat oficial la Gaziantep FK: contract pe un an și jumătate

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial, miercuri, în funcția de antrenor principal al echipei Gaziantep FK, după ce clubul din Turcia a anunțat înțelegerea pe rețelele sociale.

Tehnicianul român a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate cu formația din Super Lig, devenind al doilea antrenor român din istoria recentă a clubului, după Marius Șumudică, care a avut două mandate pe banca echipei.

Rădoi ajunge în Turcia la scurt timp după despărțirea de FCSB, unde fusese instalat în martie, pentru finalul sezonului. În perioada petrecută la formația bucureșteană, acesta a înregistrat trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere.

În actualul sezon, antrenorul a mai avut o experiență la Universitatea Craiova, de unde a plecat în toamnă.

De-a lungul carierei, Rădoi a mai pregătit echipe precum Al Jazira, Al-Bataeh și Al Tai, dar și naționala de tineret și prima reprezentativă a României.

La noua sa echipă, Gaziantep, acesta va lucra cu mai mulți jucători români, printre care Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, într-un moment în care clubul ocupă o poziție de mijloc în clasament.