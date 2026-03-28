O angajată dintr-o primărie, suspectată de contrabandă cu țigări. Peste 100 de polițiști au descins la contrabandiști
28 mar. 2026, 14:57
Acțiune în forță a poliției din Botoșani la mafia traficanților de țigări! Vizată a fost și locuința unei angajate a primăriei din orașul Ștefănești.
Peste 100 de polițiști, inclusiv luptători din trupele speciale, au descins la mai multe adrese din oraș, printre care și cea a unei asistente comunitare.
Aceasta lucrează ,,în slujba cetățenilor" de peste 20 de ani.
În urmă cu doar câteva zile, ea a fost mai implicată într-un alt incident.
Atunci s-a bătut cu un polițist și a încercat să distrugă dovezile.
În acest dosar, mai mulți suspecți au fost duși la audieri iar investigațiile continuă.
Citește și:
- 15:45 - Televiziunea Poporului nu cedează: vocea românilor se face auzită. Transmisiune specială din SUA
- 15:03 - Mitică Dragomir, previziuni politice: „USR va depăși 15%. PNL se prăbușește!”
- 15:00 - Fiul fostului președinte al Braziliei, mesaj pentru Realitatea PLUS: „Alegerile au fost anulate fără argumente!”
- 14:55 - Peste 20 de persoane urmărite penal pentru furt de motorină de pe șantierele feroviare Brașov–Sighișoara. Procurorii au descoperit aproape 2 tone de combustibil furat
