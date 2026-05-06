Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orbán că a „umflat” deficitul bugetar: „Tâlharii nu vor avea iertare”

Tensiuni politice majore în Ungaria, după ce liderul formațiunii TISZA, Peter Magyar, a lansat acuzații dure la adresa fostului premier Viktor Orbán.

Magyar susține că, în ultimele zile de mandat, guvernul condus de Orbán ar fi făcut cheltuieli masive și ar fi angajat noi obligații financiare, ceea ce ar fi dus, în realitate, la o creștere semnificativă a deficitului bugetar.

Potrivit acestuia, deficitul ar fi ajuns la aproximativ 6,8% din PIB, peste nivelul oficial raportat, de 3,9%, și chiar peste estimarea revizuită de 5%. În opinia sa, diferența este explicată de plăți accelerate și de noi angajamente asumate în ultimele zile ale fostului Executiv.

„Viktor Orbán a golit practic vistieria statului în ultima săptămână de mandat”, a scris Magyar pe rețelele sociale, invocând documente guvernamentale care ar indica o relaxare totală a controlului asupra cheltuielilor.

El afirmă că autoritățile ar fi grăbit plăți restante, dar ar fi contractat și noi cheltuieli importante, fără o verificare riguroasă.

Liderul TISZA a promis că viitorul guvern va revizui toate contractele și investițiile publice, pentru a stopa risipa și a restabili disciplina bugetară.

„Au mințit dimineața, la prânz și seara... Formarea guvernului TISZA va restabili imediat gestiunea financiară responsabilă a bugetului, va opri delapidarea banilor contribuabililor, va pune capăt furtului și risipei. [...] Pot vărsa lacrimi de crocodil, să emită remușcări false, dar tâlharii poporului maghiar nu vor avea iertare”, a transmis Magyar.

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru economia ungară, iar acuzațiile nu au fost, deocamdată, confirmate oficial de autorități.