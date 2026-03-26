Petrișor Peiu spulberă minciunile de pe scena politică: "AUR nu intră acum la guvernare și nu poartă negocieri cu nimeni"

AUR respinge categoric informațiile apărute în spațiul public privind posibile negocieri cu PNL pentru susținerea unui guvern liberal. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, susține că nu au existat discuții cu niciun partid din actuala coaliție, nici la nivel oficial, nici informal. Petrișor Peiu afirmă că AUR nu are nicio intenție de a intra într-o alianță cu formațiunile aflate în prezent la guvernare. Reprezentantul AUR susține că informațiile privind o posibilă colaborare politică ar fi fost lansate în spațiul public de PSD, în contextul conflictelor dintre partidele aflate la guvernare.

Poziția AUR privind participarea la guvernare

Petrișor Peiu a reiterat că AUR a decis în mod oficial, prin vot în Comitetul Național de Conducere, să nu participe la nicio coaliție de guvernare până la alegeri și nici să nu susțină un guvern minoritar. El a subliniat că această poziție a fost anunțată transparent și că nimic nu s-a schimbat.

„Trebuie să spun că noi am anunțat în mod transparent, avem și un vot în Comitetul Național de Conducere al partidului pe această temă și, ca urmare a acelui vot, am adoptat o rezoluție în care am afirmat foarte clar că nu ne dorim să participăm la niciun fel de coaliție de guvernare și nici să susținem din Parlament un guvern minoritar până la alegeri. Deci până la alegeri noi rămânem în opoziție și nu colaborăm cu niciunul din partidele actuale din coaliție. Am anunțat în mod transparent și nu s-a schimbat nimic”, a declarat, joi dimineață, Petrișor Peiu, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Reacția la acuzațiile privind o presupusă înțelegere AUR–PNL

Reprezentantul AUR a respins afirmațiile unor reprezentanți PSD potrivit cărora ar exista o înțelegere între AUR și PNL.

„Am văzut și eu că foarte mulți lideri din PSD, mai importanți sau mai puțin importanți, transmit cam același mesaj, cum că ar exista o înțelegere între AUR și PNL. Acest lucru, evident fals, pe care îl desmint din nou, îi ajută pe pesediști în războiul pe care îl au în coaliție cu PNL-ul”, a precizat parlamentarul AUR.

El a respins afirmațiile unor reprezentanți PSD potrivit cărora ar exista o înțelegere între AUR și PNL: „Exact cum până acum vreo două săptămâni pesediștii îi acuzau pe peneliști că sunt în nu știu ce negocieri secrete cu AUR și că au o înțelegere cu AUR. Este practic o minge pe care o pasează de la unii la alții în coaliție pentru a justifica atacurile unii la alții.”

Analiza motivelor pentru care PSD lansează aceste mesaje în spațiul public

Petrișor Peiu consideră că PSD trăiește „într-o iluzie” privind migrația electoratului și încearcă să explice pierderea de susținere prin existența AUR.

„PSD-ul trăiește într-o iluzie și anume că electoratul a plecat într-o mare parte de la PNL și s-a mutat la AUR. Ei nu înțeleg că pur și simplu și-au pierdut electoratul pentru că au participat și au fost chiar vioara întâi în niște guvernări dezastruoase, și atunci și-au pierdut acel electorat”, a spus politicianul.

El a adăugat că votanții pierduți de PSD nu s-au dus neapărat către AUR, ci către alte partide, iar social-democrații „se hrănesc cu iluzia că dacă nu exista AUR, ar fi avut în continuare 40% din voturi”.

„El nu a plecat neapărat la AUR, nu știu… s-au dus oamenii ăia și au votat diverse sau vor să voteze diverse alte partide. Nu cred că pesediștii înțeleg realitatea, ei nu sunt în competiție cu AUR, ei sunt în competiție cu multe alte partide și efectiv au pierdut o parte bună din electorat ca urmare a prestației proaste pe care au avut-o la guvernare. Ei se hrănesc cu iluzia că dacă nu exista AUR, ar fi avut în continuare 40% din voturi. Este o copilărie și un mod total eronat de a înțelege politica”, a transmis acesta.

Obiectivele vizitei lui George Simion în Statele Unite

Întrebat despre miza vizitei lui George Simion în SUA, Petrișor Peiu a precizat că nu există un obiectiv punctual, ci unul general, legat de consolidarea relațiilor internaționale ale AUR.

„Aici n-aș putea să vă răspund ceva specific… pe creșterea, dacă vreți, a intensității relațiilor pe care partidul nostru le are cu partidele partenere din grupul Europeanilor Conservatori și Reformiști și pe adâncirea relațiilor de colaborare cu partide conservatoare din afara Uniunii Europene”, a răspuns Petrișor Peiu.

El a menționat și dialogul cu lideri conservatori internaționali, precum președintele Argentinei, Javier Milei, sau politicieni din SUA și America Latină.

„Și cu politicieni conservatori din afara Uniunii Europene, cum ar fi, de exemplu, președintele argentinian Javier Milei și alți lideri din Statele Unite și din America Latină. Cam astea ar fi obiectivele mari, generale, nu există un obiectiv specific”, a mai arătat liderul AUR.

