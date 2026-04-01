„Trump vrea retragerea din NATO, dar legea îi stă în cale: reacții dure din partea Congresului și aliaților

Declarațiile președintelui Donald Trump privind o posibilă retragere a Statelor Unite din NATO au provocat reacții puternice atât la Washington, cât și în rândul aliaților occidentali.

De la începutul conflictului cu Iran, liderul american a criticat în mod repetat Alianța, sugerând în mai multe interviuri că ar putea lua în calcul ieșirea SUA din acest parteneriat militar, fondat în 1949 pentru a garanta securitatea în Europa și America de Nord.

Cu toate acestea, o lege adoptată în 2023 de Congresul Statelor Unite limitează clar această posibilitate. Actul normativ prevede că un președinte nu poate decide singur retragerea din NATO fără acordul a două treimi din Senat sau fără o lege adoptată de Congres.

Senatorul Thom Tillis a respins ideea unei retrageri unilaterale, afirmând că acest scenariu este „neadevărat” din punct de vedere legal. Totuși, el a avertizat că un președinte ar putea afecta funcționarea Alianței prin decizii politice sau prin tensionarea relațiilor cu partenerii.

În același timp, există și interpretări juridice diferite. Un aviz al Departamentului de Justiție din 2020 sugerează că președintele are o autoritate extinsă în privința tratatelor internaționale, ceea ce ar putea deschide calea unei dispute constituționale.

Potrivit experților, o eventuală retragere unilaterală ar putea ajunge în fața instanțelor, fiind necesară o clarificare juridică.

Între timp, declarațiile lui Trump au stârnit îngrijorare în rândul aliaților NATO, care se tem de slăbirea coeziunii alianței într-un context internațional tensionat.