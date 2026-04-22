Tucker Carlson își cere scuze pentru sprijinul acordat lui Donald Trump: „Am indus lumea în eroare”

Tucker Carlson a făcut declarații surprinzătoare despre relația sa cu Donald Trump, recunoscând că regretă faptul că l-a susținut public în trecut.

În cadrul podcastului său, „The Tucker Carlson Show”, jurnalistul a spus că se simte responsabil pentru modul în care a contribuit la promovarea liderului american și că acest lucru îl va apăsa mult timp.

Carlson a explicat că simpla schimbare de opinie nu este suficientă și că susținătorii lui Trump trebuie să își asume rolul avut în ascensiunea acestuia. El a recunoscut că, alături de alte persoane influente și de milioane de alegători, a contribuit la situația actuală.

În discuția purtată cu fratele său, Buckley Carlson, fost colaborator al lui Trump, realizatorul a afirmat că îi pare rău pentru faptul că „a indus oamenii în eroare”, subliniind că nu a fost o acțiune intenționată.

Carlson a admis că existau semne privind caracterul lui Trump, dar a ales să creadă că acestea pot fi depășite. În prezent, consideră că această evaluare a fost greșită.

Referindu-se și la deciziile de politică externă, inclusiv acțiunile SUA împotriva Iran, Carlson a susținut că Trump era conștient de riscuri și de faptul că aceste decizii contraziceau promisiuni făcute anterior.

Declarațiile marchează o distanțare clară față de fostul președinte și o schimbare de ton din partea unuia dintre cei mai vocali susținători ai săi din trecut.